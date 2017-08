Formazione: Università Cattolica Milano, 7 settembre lezione aperta su comunicazione musicale

Il 7 settembre il master in comunicazione musicale promosso dall’Alta scuola in media, comunicazione e spettacolo dell’Università Cattolica di Milano organizza una lezione aperta e straordinaria per i propri futuri studenti ed ex-studenti, appassionati e addetti ai lavori, sul tema “Comunicare la musica, dall’album al concerto”. L’appuntamento è alle 17 in aula C012 presso la sede di via Carducci 28/30 con ingresso libero fino ad esaurimento posti. “L’incontro – spiegano gli organizzatori – è pensato come occasione di aggiornamento per gli interessati al settore del music business, addetti ai lavori ed ex-studenti, e si rivolge ai futuri alunni del master come introduzione al corso, in partenza a novembre”. La lezione sarà tenuta da tre docenti del master, esperti professionisti nel settore musicale: Riccardo Vitanza, fondatore e amministratore unico dell’agenzia di comunicazione Parole & Dintorni; Giampiero di Carlo, fondatore e Ceo del sito di informazione musicale Rockol.it; Veronica Corno, ex-studentessa del master oggi responsabile comunicazione dell’agenzia di concerti ed eventi dal vivo F&P Group. Le domande di iscrizione per la diciassettesima edizione del master sono aperte fino al 9 ottobre, i colloqui di selezione si svolgeranno il 19 e il 20 ottobre, mentre le lezioni partiranno il 6 novembre. A disposizione anche quest’anno due borse di studio parziali (a copertura di metà della retta d’iscrizione) per i primi due candidati della graduatoria. Info sul sito dell’Università Cattolica.