Famiglia: De Palo (Forum), “la crisi demografica si vince promuovendo la presenza delle donne sul mercato del lavoro”

“Ovviamente non possiamo non rallegrarci dell’aumento del livello di occupazione che è ritornato, dopo quasi dieci anni, sopra i 23 milioni di lavoratori”. Così il presidente del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo. “Al tempo stesso, però, non può non preoccupare che l’aumento dell’occupazione sia dovuto integralmente alla componente maschile e che le fasce più giovani continuino ad essere colpite dalla disoccupazione”. Per De Palo, “anche la crisi demografica si vince promuovendo la presenza delle donne sul mercato del lavoro. Non è solo una questione di equità, è una questione di benessere. Un investimento sul futuro di tutti. Non a caso i Paesi dove si fanno più figli sono oggi quelli che hanno indici di occupazione femminile più alti. Lavoro e famiglia sono due temi collegati tra di loro”.