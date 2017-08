Ebrei: p. Hofmann (Vaticano) su documento consegnato al Papa, “un piccolo miracolo”

“Da parte nostra il documento è stato accolto con grande calore, come un piccolo miracolo. Mai prima d’ora tre organizzazioni rabbiniche ortodosse avevano parlato in modo unitario e così positivo della promozione del dialogo. Leggere parole come ‘stretti alleati, amici, fratelli’ è molto importante”. Così padre Norbert Hoffmann, segretario della Commissione vaticana per i rapporti religiosi con l’ebraismo, commenta a Pagine Ebraiche il documento “Fra Gerusalemme e Roma” presentato oggi in Vaticano a Papa Francesco da una delegazione formata da tre delle principali istituzioni rabbiniche internazionali ebraiche: la Conferenza dei rabbini europei, il Rabbinato centrale d’Israele, il Consiglio rabbinico d’America. Secondo quando riportato dal portale dell’ebraismo italiano “Moked”, durante l’incontro il Papa ha ricordato come il documento “riconosce che ‘nonostante profonde differenze teologiche, cattolici ed ebrei condividono credenze comuni’ e ‘l’affermazione che le religioni devono utilizzare il comportamento morale e l’educazione religiosa – non la guerra, la coercizione o la pressione sociale – per esercitare la propria capacità di influenzare e di ispirare’. È tanto importante questo: possa l’Eterno benedire e illuminare la nostra collaborazione perché insieme possiamo accogliere e attuare sempre meglio”.