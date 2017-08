Ebrei: Arusi (Rabbinato Israele) dopo udienza con il Papa, “ha riconosciuto la nuova forma di antisemitismo”

“Bergoglio ha riconosciuto la nuova forma di antisemitismo, ovvero quella diretta ad attaccare e delegittimare Israele”. Lo ha affermato Ratzon Arusi, presidente della Commissione del Rabbinato centrale d’Israele per i rapporti religiosi, a seguito dell’udienza durante la quale questa mattina in Vaticano una delegazione formata da tre delle principali istituzioni rabbiniche internazionali ebraiche – Conferenza dei rabbini europei, Rabbinato centrale d’Israele e Consiglio rabbinico d’America – ha presentato al Papa il documento “Fra Gerusalemme e Roma”. “Il nostro impegno con la Chiesa – ha aggiunto Arusi al portale dell’ebraismo italiano ‘Moked’ – deve poi fare in modo di mobilitare più persone possibili affinché cessi questo odio costante verso l’altro, verso lo straniero”.