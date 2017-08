Diocesi: Ravenna, domani la preghiera ecumenica per la Giornata per la custodia del Creato

Si celebrerà domani, venerdì primo settembre, alle 18, la preghiera ecumenica per la Giornata della Custodia del Creato. A presiederla, alla pieve di San Pietro in Sylvis, a Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, sarà il vescovo di Faenza-Modigliana, monsignor Mario Toso, assieme all’arcivescovo di Ravenna-Cervia mons. Lorenzo Ghizzoni. All’iniziativa, organizzata dalle due diocesi, parteciperanno le comunità ortodosse delle due diocesi e, per la prima volta, anche quella greco-cattolica che da quest’anno celebra a Santa Giustina, a Ravenna. “Far crescere un turismo autenticamente sostenibile, capace cioè di contribuire alla cura della casa comune e della sua bellezza”, è l’invito contenuto nel messaggio per la Giornata.