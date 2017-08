Diocesi: mons. Filograna (Nardò-Gallipoli), “la fede ha bisogno di camminare per crescere”

“Apriremo il cuore alla Madonna per lasciare intravedere da lei i nostri sogni, le attese e le paure, per ricevere da lei una carezza o un messaggio da trasformare in vita”. Lo ha scritto il vescovo di Nardò-Gallipoli, monsignor Fernando Filograna, nel suo messaggio con il quale invita sacerdoti, religiosi, seminaristi e fedeli al pellegrinaggio diocesano a Maria, in programma domani, venerdì 1 settembre. Si partirà alle 18,30 dalla parrocchia Santa Famiglia di Matino per giungere a quella del Cuore Immacolato di Maria di Casarano. Ad animare il percorso con la preghiera e il canto, saranno i seminaristi del seminario minore di Nardò e quelli del Maggiore di Molfetta e Roma. Alle 20 il vescovo presiederà una celebrazione eucaristica con tutti i sacerdoti presenti. “Nel nostro pellegrinaggio, segno e icona del viaggio della vita – ha aggiunto il vescovo -, desideriamo anche leggere il nostro cuore: rinnovare la nostra fedeltà al Signore, chiedere perdono per la nostra tiepidezza e il dono di numerose e sante vocazioni alla vita sacerdotale e alla vita consacrata nelle nostre famiglie. Sarà un’esperienza di fede in cammino. La fede ha bisogno di camminare per crescere, di attraversare le strade delle nostre città per vedere cosa succede, come si vive, dove si incammina l’umanità e lasciare che nascano dentro domande, inquietudini, preghiere da rivolgere a Gesù”.