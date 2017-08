Diocesi: Milano, a Villa Cagnola di Gazzada il 18 settembre incontro tra l’arcivescovo Delpini e i giovani. Prende avvio la scuola sociopolitica

L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, prenderà parte lunedì 18 settembre alle 21.00 a Villa Cagnola, nel comune di Gazzada Schianno, in provincia di Varese, a un incontro con i giovani della diocesi. Nel corso della serata, promossa dalla scuola di formazione sociopolitica della Zona pastorale II dell’arcidiocesi di Milano, è previsto anche l’intervento di mons. Franco Agnesi, vicario episcopale della zona di Varese. Sempre a Villa Cagnola, prenderà il via il 19 settembre il corso di approfondimento sul cristianesimo e l’islam, che in cinque incontri si propone – spiegano gli organizzatori – di presentare i fondamenti dell’islam e la sua ricchezza, e i punti di dialogo con il cristianesimo. “In un mondo globalizzato – si legge nella locandina – l’incontro tra religioni e culture è un tema attuale e urgente che interessa non solo la teologia, ma richiede una conoscenza e un dialogo che eviti forme di sospetto reciproco. Inizierà, infine, il prossimo 6 ottobre la prima edizione della scuola di formazione sociopolitica promossa dalla Zona pastorale II della diocesi di Milano: la scuola si terrà a Villa Cagnola ed è rivolta a uomini e donne tra i 18 e i 40 anni. Sono previsti due incontri al mese, uno ogni due settimane, alternando un incontro di tre ore (venerdì) dalle 19 alle 22 (che comprende la cena e il buffet) a un incontro di quattro ore (domenica) dalle 9 alle 13, comprensivo di messa e pranzo a seguire.