Diocesi: Grosseto, dall’8 settembre il percorso “ArtetraNoi” per evangelizzare attraverso l’arte sacra

Annunciare la bellezza della fede attraverso l’arte, attingendo al ricco patrimonio di opere esposte e conservate al Museo diocesano di arte sacra e riportandole, per brevi periodi, nella cattedrale di Grosseto. È questo l’obiettivo di “ArtetraNoi”, l’iniziativa promossa dalla diocesi di Grosseto che prenderà il via l’8 settembre. “Ogni epoca storica – commenta il vescovo di Grosseto, mons. Rodolfo Cetoloni – ha espresso con linguaggi artistici propri il desiderio di bellezza e di dialogo con Dio. Oggi è tempo di tornare a recuperare questa funzione dell’arte sacra, affinché attraverso di essa si continui ad annunciare la bellezza cristiana. Il progetto ‘ArtetraNoi’ nasce con questo desiderio e questa volontà”. “Crediamo che l’esperienza di ‘ArtetraNoi’ – sottolineano don Roberto Nelli e don Franco Cencioni, rispettivamente direttori dell’ufficio diocesano cultura e dell’ufficio beni culturali ecclesiastici – possa diventare una bella opportunità per tante persone, con la possibilità di percepire come la fede di un popolo, che ha generato tante opere d’arte, oggi come ieri può abbeverarsi alla bellezza di un quadro per intessere un dialogo aperto e fiducioso con Dio”. Il primo appuntamento è in programma per venerdì 8 settembre, con l’esposizione in Duomo del quadro “Madonna con bambino, san Gerolamo e san Bernardino”, opera del ‘400 realizzata da Girolamo di Benvenuto. Il quadro rimarrà esposto fino al 29 ottobre, quando si concluderà la seconda edizione della “Settimana della Bellezza”, dedicata quest’anno al tema della speranza. Per affiancare l’esposizione del quadro sono state organizzate due serate ospitate in cattedrale: l’8 settembre, alle 21, contemplazione e preghiera di fronte al dipinto, mentre il 16 settembre, alle 21.15, si terrà la rappresentazione teatrale “Mistero”.