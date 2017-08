Diocesi: Genova, 70 richiedenti asilo ospitati temporaneamente in seminario

Sono arrivati oggi al seminario di Genova 70 dei 90 migranti ospitati fino a ieri presso la Fiera del Mare. Lo spostamento si è reso necessario per consentire l’allestimento e lo svolgimento del “57° Salone nautico” in programma dal 21 al 26 settembre. Gli altri richiedenti che non hanno trovato posto al seminario sono stati distribuiti in altri centri di accoglienza situati nel Comune di Genova e nella restante provincia. Come ha spiegato mons. Giacomo Martino, direttore dell’ufficio diocesano Migrantes, l’accoglienza al Seminario sarà temporanea in attesa del trasferimento dei migranti presso altre strutture in fase di allestimento. “Ho sentito proprio oggi al telefono il nostro arcivescovo, il cardinale Angelo Bagnasco, che mi ha manifestato il suo apprezzamento e l’invito a proseguire su questa strada”, ha affermato mons. Martino. “L’impegno della Chiesa su questo fronte è costante – ha aggiunto – e questo è già il terzo anno consecutivo che il nostro seminario apre le proprie porte per l’accoglienza”. A seguire i richiedenti asilo sarà il personale di Migrantes che provvederà ad effettuare le pratiche burocratiche necessarie per inserire, al più presto, i giovani nella scuola di italiano e nei percorsi di integrazione con le comunità parrocchiali, borse lavoro, attività di volontariato e corsi che preparano all’inserimento lavorativo.