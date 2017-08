Diocesi: Cassano all’Jonio, il 2 settembre marcia silenziosa sui terreni divorati dagli incendi

Una marcia silenziosa “per percorrere i luoghi divorati dalle fiamme e per riflettere su ciò che sta accadendo, ormai da anni, nel territorio diocesano e calabrese”. È l’iniziativa organizzata dall’Azione Cattolica (Ac) della diocesi di Cassano all’Jonio per il prossimo 2 settembre, alla quale presenzierà anche il vescovo locale, mons. Francesco Savino. Alle 15, da località “Crocifisso” di Morano Calabro, partirà un corteo verso la vecchia stazione delle Ferrovie Calabro Lucane. L’evento rientra nel Campo adulti di Ac che si svolgerà dal 1° al 3 settembre a Mormanno sul tema “Laudato si’. L’amore finisce dove finisce l’erba e l’acqua muore”, che si concluderà con la celebrazione della messa presieduta dal vescovo cassanese. “Siamo tutti invitati a partecipare perché tutti corresponsabili del bene comune e della nostra madre terra”, scrivono il direttore dell’ufficio per la pastorale sociale e del lavoro e assistente del Mlac, don Giuseppe Arcidiacono, il direttore della Caritas diocesana, Raffaele Vidiri, il vicario per la carità, don Joseph Vanson, Angela Marino, presidente dell’Azione Cattolica diocesana, l’assistente unitario di Ac, don Gianni Di Luca, i segretari diocesani del Mlac, Maria Teresa D’Elia e Maria Teresa Miceli. Alla marcia sono stati invitati anche i sindaci e le associazioni di Protezione civile, molte delle quali sono intervenute proprio sugli incendi che hanno riguardato il territorio diocesano del Pollino e dell’alto Jonio cosentino.