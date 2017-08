+++ Corea: il 2 settembre leader delle sette religioni principali dal Papa. Mons. Kim Hee-joong, “cercare la pace con dialogo e rispetto reciproco” +++

“Papa Francesco conosce molto bene e segue la situazione perché il Santo Padre è molto interessato alla pace nella penisola coreana. Tra breve, i leader delle sette religioni principali in Corea avranno una udienza speciale con il Santo Padre al quale chiederemo la sua preghiera e il suo aiuto per il popolo coreano e la riunificazione della penisola coreana”. Ad annunciarlo è monsignor Igino Kim Hee-joong, arcivescovo di Gwangju e presidente della Conferenza episcopale coreana. L’udienza con Papa Francesco – spiega l’arcivescovo raggiunto telefonicamente dal Sir prima di partire per Roma – si terrà sabato 2 settembre e a partecipare all’incontro insieme all’arcivescovo di Gwangju ci saranno i principali leader religiosi della Corea. Non è la prima volta che i leader religiosi coreani incontrano il Papa. Era già successo in Corea nell’agosto 2014, quando Bergoglio visitò il Paese. L’incontro, quest’anno, avviene nell’ambito di un “pellegrinaggio” che i rappresentanti delle religioni faranno a Roma. Un pellegrinaggio significativo alla luce delle minacce di una guerra nucleare che i continui lanci missilistici da parte del regime di Pyongyang stanno provocando nella regione asiatica. Alla vigilia del suo incontro con Papa Francesco l’arcivescovo Igino Kim lancia un appello di pace: “L’unica arma più sicura per la pace non è il missile, ma la riconciliazione attraverso il dialogo che deve essere condotto nel modo più sincero e con fiducia onesta”.

“Una guerra nucleare avrebbe conseguenze disastrose per l’umanità. Mi pare – osserva – che questo gesto della Corea del Nord sia dettato dalla volontà di avere un rapporto diretto con gli Stati Uniti in una relazione tra eguali e dalla determinazione di non essere isolata dal contesto internazionale. Anche la Corea del Nord è consapevole che una guerra nucleare avrebbe conseguenze disastrose per tutti”. Il presidente dei vescovi coreani si dice convinto del ruolo di pacificazione che le Chiese possono giocare. “Sono sicuro – dice – che è possibile un dialogo di pace con Pyongyang. La Corea del Nord ha fiducia nella Chiesa cattolica in Corea e ancora manteniamo una relazione di fiducia. Da parte nostra c’è la volontà di avere con loro un contatto continuo e di dialogare sulle cose di interesse comune. Spero anche che possiamo incontrarci fra poco. La Chiesa cattolica in Corea cercherà di lavorare alla denuclearizzazione e alla costruzione della pace nella penisola coreana e di poter essere un punto di svolta, che consente alle generazioni future di sognare un mondo di giustizia, amore e rispetto per tutta la creazione”. A Stati Uniti, Giappone e a tutte le super potenze coinvolte nella crisi, dice: “Cercare la pace non con le armi o con le sanzioni ma attraverso il dialogo, la negoziazione e il rispetto reciproco ad ogni costo”.