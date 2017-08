Brexit: Weber (Ppe), “pochi progressi nei negoziati” tra Ue e Londra. “Governo britannico gioca a nascondino”

(Bruxelles) “Ci sono pochi progressi nei negoziati della Brexit perché il Governo britannico continua a evitare i problemi più importanti sul tavolo: sta giocando a nascondino”. Lo afferma Manfred Weber, capogruppo dei Popolari al Parlamento europeo, mentre i negoziati tra Bruxelles e Londra faticano a decollare. “O il Governo britannico sta agendo veramente in modo casuale oppure sta cercando, per ragioni tattiche, di bloccare i negoziati fino al Congresso del partito Tory, che si svolgerà a ottobre”, osserva Weber. “Questo è frustrante, è una brutta notizia per il Regno Unito. Resta incertezza per i cittadini e per gli affari, danneggiando il Paese”. Il capogruppo Ppe aggiunge: “Una cosa è chiara da parte nostra; se il Governo britannico ritiene di poter dividere l’Ue, si sbaglia. Le discussioni riguardanti le future relazioni tra l’Unione europea e la Gran Bretagna sono impensabili, a meno che non si raggiungano seri risultati nei negoziati per il completamento del divorzio. Se non si muove nulla a Londra, il Parlamento europeo sarà pronto a evidenziare questa situazione di stagnazione”.