Avvenire: la prima pagina di domani 1 settembre. Dati sul lavoro, incontro del Papa con i rabbini, tensioni legate alle migrazioni

“Avvenire” dedica il suo titolo principale ai dati sul lavoro, che segnalano un ritorno al numero di occupati pre-crisi, ma anche aspetti da salutare non totalmente con soddisfazioni. Scrivono infatti nel loro editoriale gli economisti Francesco Seghezzi e Michele Tiraboschi: “Emerge un importante elemento di analisi, mostrato da ulteriori dati dell’Inps diffusi ieri: l’aumento dei contratti a termine. Infatti, la fine degli incentivi previsti dal governo per il 2015 e, in parte, per il 2016 ha coinciso con una rapida ripresa del lavoro a termine che ogni mese tocca un nuovo record. Si tratta di elemento che è sintomo di dinamicità del mercato del lavoro, ma che diventa un problema laddove non è sviluppato un serio sistema di politiche attive del lavoro e di interventi formativi in grado di accompagnare il lavoratore nella transizione tra diverse fasi della sua carriera. Una situazione da leggere in chiaroscuro quindi, con elementi positivi ma con ancora problemi profondi. Pesa l’incertezza della innovazione tecnologica. Pesano soprattutto i grandi cambiamenti demografici che incidono sul futuro dei giovani e dei gruppi più deboli in una società che invecchia”, concludono i due studiosi. La fotocronaca è dedicata all’incontro del Papa con una delegazione di rabbini, nel segno di un ulteriore “avvicinamento” tra Roma e Gerusalemme. Il titolo di taglio è per le perduranti tensioni legate al fenomeno migratorio, sia sul fronte romano sia sul fronte libico. Richiami anche per la seconda giornata della visita del cardinale Bassetti nelle zone terremotate e per l’uragano Harvey, che si avvia a diventare il disastro naturale più “costoso” della storia degli Stati Uniti.