Terremoto Centro Italia: mons. D’Ercole (Ascoli) a card. Bassetti, “visita grande dono di vicinanza e amicizia”

(dall’inviato a Pescara del Tronto) “In questa visita che sei venuto a farci come presidente della Cei abbiamo visto qualche segno di speranza. Credo che questo pomeriggio la tua presenza ci abbia fatto un grande dono di vicinanza e amicizia”. Con queste parole il vescovo di Ascoli Piceno, mons. Giovanni D’Ercole, ha salutato e ringraziato il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, poco prima della messa celebrata stasera nella chiesa prefabbricata di Pescara del Tronto a chiusura del primo giorno della visita del porporato ai luoghi di Lazio e Marche (30 e 31 agosto) colpiti dal terremoto dello scorso anno. “Grazie per la delicatezza con cui ti sei avvicinato a noi – ha detto il vescovo di Ascoli rivolgendosi affettuosamente al cardinale – un grazie a nome di tutti, anche dei sacerdoti che hanno il compito di ricostruire una comunità che vive anche in una situazione di emergenza. Questa è la prima visita. Ti aspettiamo per una seconda, sperando di segnare un passo in avanti verso la ricostruzione”.