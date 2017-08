Terremoto Centro Italia: card. Bassetti, “ho visto gente piegata, ma non spezzata”

(dall’inviato a Montegallo) “Ho visto gente piegata, ma non spezzata”. Così il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, in visita oggi e domani nei luoghi di Lazio e Marche colpiti dal terremoto dello scorso anno. Incontrando gli abitanti di Montegallo (diocesi di Ascoli Piceno), il cardinale ha ribadito che “siamo ancora nella fase del Calvario”. Ed ha aggiunto: “Bisogna avere coraggio e non abbandonare questa terra. Bisogna incoraggiare e aiutare con progetti concreti per ricostruire e aggregare”. Un invito, in modo particolare, all’amministrazione comunale: “Fate in modo che la gente ritorni. Lottate perché ci sia futuro e la gente ritorni. Soprattutto i giovani che sono la primavera”. Pensieri, questi, condivisi dalle famiglie e dai giovani, che al cardinale hanno raccontato le difficoltà di questo anno. “La sua venuta – hanno detto – sia uno sprone per le Istituzioni a fare di più. In questi mesi difficili abbiamo fatto tanti sforzi per riportare la speranza perché chi non lotta ha già perso”. A tutti il “grazie” del cardinale per “questo messaggio condiviso”: “Nel mio cuore di pastore c’è posto anche per voi. Sono venuto qui per un bisogno di amore. Un consiglio: condividere ciò che abbiamo nel cuore e anche i beni materiali, quando siamo nel bisogno. Condividere significa moltiplicare. Non perdete la speranza che è la bontà di ciascuno di voi”.