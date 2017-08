Scienza: Istituto superiore di sanità, il 29 settembre porte aperte per far conoscere attività svolta

L’ Istituto superiore di sanità (Iss) resterà aperto a tutti il 29 settembre in occasione della Notte europea dei ricercatori. Dalle 18 alle 23 sono previste conferenze, info point, visite guidate e mostre che illustreranno l’attività dei ricercatori per far conoscere a tutti l’impegno dell’Iss sul fronte della ricerca scientifica e della tutela della salute pubblica. La Notte europea dei ricercatori è un progetto promosso dalla Commissione europea ed è la più importante manifestazione europea di comunicazione scientifica che coinvolge oltre 300 città del continente. In Italia l’evento è coordinato da Frascati Scienza, capofila di una rete di ricercatori, università e istituti di ricerca italiani. Sono tantissimi gli argomenti che vivacizzano l’edizione di quest’anno. Dal tema caldo dei vaccini, all’importanza delle tecnologie innovative. Dalla sperimentazione clinica alla tutela dell’ambiente. Dalla tutela del consumatore dal punto di vista alimentare alla tutela dai contaminanti chimici. Il programma completo con tutte le attività sarà pubblicato a breve sul sito dell’Iss. In Italia l’evento sarà preceduto dal consueto appuntamento con la Settimana della scienza che si svolgerà dal 23 al 30 settembre con un calendario ricco di eventi e aperitivi scientifici, incontri con i ricercatori, conferenze e visite nei più autorevoli centri di ricerca italiani.