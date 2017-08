Pescara del Tronto: card. Bassetti, “l’importante era vedervi e dirvi che vi sono vicino”

Arquata del Tronto, 30 agosto: il card. Bassetti in visita nei luoghi del terremoto (Siciliani-Gennari/SIR)

(dall’inviato a Pescara del Tronto) “L’importante era vedervi e dirvi che vi sono vicino. Avete avuto perdite e, per questo, vi sosteniamo”. Così il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, in visita oggi e domani nei luoghi di Lazio e Marche colpiti dal terremoto dello scorso anno. Appena giunto a Pescara del Tronto, accolto dal vescovo locale, mons. Giovanni D’Ercole, il cardinale ha spiegato il senso di questa visita: “Esservi vicino”. Poi una battuta sulla ricostruzione: “La burocrazia non manca in Italia ma siamo di fronte a una situazione complessa. Ho chiesto che non ci siano ulteriori ritardi e che ci sia tensione e attenzione alle persone”. La Chiesa, ha proseguito, “è luogo di aggregazione religiosa e civile. Abbiamo bisogno di riaggregarci. Anche con la preghiera”.