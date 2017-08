Patriarca Bartolomeo: su uragano Harvey in Texas, “è tempo di riflettere su terribile potere della natura e su nostra responsabilità”

“La devastazione in corso nella regione del Golfo del Texas, e in particolare a Houston, la quarta città più grande degli Stati Uniti, causata dall’uragano Harvey (ora tempesta tropicale) è un severo richiamo al terribile potere della natura”. Inizia così un comunicato del Patriarca ecumenico Bartolomeo, conosciuto nel mondo per il suo impegno a favore dell’ambiente tanto da essere stato definito come il “Patriarca verde”, dedicato alla devastazione provocata negli Stati Uniti dall’uragano Harvey. Il Patriarca assicura preghiere per quanti hanno perso la vita, per le famiglie colpite da questa calamità e per quanti sono ora impegnati nei soccorsi. “Possa Dio dare loro forza in queste ore di bisogno”. Ma nel comunicato il Patriarca invita anche a riflettere sulla responsabilità che gli uomini hanno per la protezione della terra, a pochi giorni dalla celebrazione, il 1° settembre, della Giornata di preghiera per la cura del creato.

“Ora – scrive Bartolomeo – è tempo di riflettere sul terribile potere della natura e sulla nostra responsabilità umana di essere buoni e saggi amministratori dell’ambiente. Siamo tutti chiamati a partecipare alla redenzione e alla gestione del nostro mondo, lavorando per arginare la forza distruttiva di tali uragani con una migliore pianificazione ambientale; o impegnandosi più seriamente per combattere il grave problema del cambiamento climatico e del modo in cui interferisce con il nostro pianeta; o addirittura scendere personalmente in campo con progetti di carità che possono aiutare e sostenere coloro la cui vita è così drasticamente cambiata a causa dei cambiamenti ambientali in un batter d’occhio”. Il comunicato di Bartolomeo si conclude ricordando l’Alleanza tra Dio e ogni creatura sulla terra e il versetto della Genesi, “le acque non diventeranno mai più un diluvio per distruggere ogni carne”.