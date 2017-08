Parlamento Ue: 1,2 miliardi per le regioni italiane colpite dal sisma e 500 milioni per la Garanzia Giovani. “Un’Europa che funziona”

(Bruxelles) “Oggi con un iter accelerato il Parlamento europeo, con il voto compatto della Commissione per i bilanci, ha sbloccato la somma fino ad oggi più alta a valere sul Fondo di solidarietà dell’Ue. Un’unica tranche, di circa 1,2 miliardi di euro per la ricostruzione in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, che hanno subìto danni enormi a seguito delle scosse sismiche che si sono verificate tra l’agosto del 2016 e il gennaio del 2017”. Lo afferma il relatore per il Parlamento europeo, l’eurodeputato Giovanni La Via. Il quale chiarisce che a beneficiare dell’intervento, anche la Basilica di San Benedetto, a Norcia, “divenuta un po’ il volto della distruzione, ma anche il simbolo del coraggio delle popolazioni, gente comune, imprenditori, che cercano di risollevarsi e ricominciare, e che con enormi sacrifici hanno fatto in modo di non soccombere, ma al contrario hanno messo insieme energie, sforzi e risorse per evitare il collasso”. La somma stanziata dal bilancio Ue “sarà utilizzata anche per coprire i costi derivanti dalla prestazione dei servizi di emergenza e degli alloggi temporanei”. Il passaggio finale e decisivo sarà il voto a Strasburgo del prossimo 13 settembre. “Un’operazione di questo tipo, eccezionale per le modalità e l’entità dello stanziamento – commenta l’europarlamentare – è anche una forte risposta a un certo euroscetticismo, è il sintomo che l’Europa c’è e funziona, si tratta di una mobilitazione all’unisono, segno di solidarietà e vicinanza”.

La stessa commissione bilancio ha inoltre messo a disposizione 500 milioni per affrontare la disoccupazione giovanile tramite la Garanzia Giovani. L’eurodeputato Daniele Viotti afferma a riguardo: “Come commissione bilancio del Parlamento europeo abbiamo chiesto che gli Stati Ue si impegnino ancora di più sul fronte della lotta alla disoccupazione giovanile. Garanzia Giovani deve proseguire e ricevere nuovi finanziamenti, essendo uno dei programmi europei di maggior successo degli ultimi anni nonché la prova evidente che l’Unione europea ha come priorità i giovani e il lavoro”.