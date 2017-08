Malta: Chiesa cattolica propone diversi eventi per il “tempo del creato”. Il 2 settembre messa dell’arcivescovo Scicluna

Mons. Charles J. Scicluna, arcivescovo di Malta

Intenso il programma di eventi che la Commissione per l’ambiente della Chiesa cattolica a Malta, insieme al Nature Trust Malta hanno organizzato per il “tempo del creato” (1 settembre – 4 ottobre). A segnarne l’apertura, una messa solenne nella co-cattedrale della Valletta, sabato 2 settembre, celebrata dall’arcivescovo Charles J. Scicluna. Già il giorno prima, però, in tutte le Chiese di Malta e Gozo si terranno preghiere speciali per la creazione. A chiudere il tempo del creato una celebrazione a Valletta il 1 ottobre, presieduta dal vescovo Mario Grech. Il calendario prevede poi una visita al parco naturale Xrobb l Għaġin e al Centro per lo sviluppo sostenibile, durante il quale ci sarà un momento dedicato all’enciclica Laudato si’ con un intervento di Paul Pace dell’università di Malta; a Gozo sarà allestita una mostra fotografica nel mese di settembre. Il 4 ottobre invece un incontro pubblico su “Laudato si’: prospettive interreligiose e laiche sulla cura del creato” si svolgerà alla Millennium Chapel, a Paceville. Interverranno rappresentanti cristiani, ebrei, musulmani e delle Ong ambientali ed è prevista la partecipazione del nunzio Alessandro D’Errico e del Commissario europeo per l’ambiente Karmenu Vella. L’incontro precederà la Conferenza internazionale “Il nostro oceano” organizzata dall’Ue il 5-6 ottobre a San Julian. In una nota della Commissione ambiente, il presidente Mario Camenzuli ha invitato “tutti i maltesi a riflettere su come si prendono cura dell’ambiente”.