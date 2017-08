Lourdes: Unitalsi, il pellegrinaggio nazionale “raddoppia”. Previsto arrivo Reliquiario Madonna delle Lacrime di Siracusa

L’Unitalsi si appresta a vivere una nuova esperienza: il pellegrinaggio nazionale a Lourdes “raddoppia”. Alcune sezioni parteciperanno a quello che si svolgerà dal 21 al 25 settembre, le altre al pellegrinaggio dal 26 al 30 settembre. Al momento sono previsti 8 treni e 11 aerei, oltre a numerosi pullman. L’esperienza sarà arricchita dalla presenza straordinaria del reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, portato a Lourdes dall’arcivescovo Salvatore Pappalardo che ne è custode. “Per me è emozionante – dichiara mons. Luigi Bressan, assistente nazionale Unitalsi – poter partecipare al pellegrinaggio nazionale attorno a Maria santissima. Sarà un’esperienza spiritualmente e umanamente arricchente”. Il reliquiario accompagnerà dal 21 al 30 settembre il cammino dell’associazione. Esprime “gratitudine e devozione profonda” il presidente Antonio Diella. “In questo pellegrinaggio nazionale – afferma – chiediamo alla Madonna che ci aiuti ad essere, con il nostro servizio e come lei stessa ci ha insegnato nel messaggio di Siracusa, difensori dei valori cristiani, guida, incoraggiamento e consolazione di chi a noi si affida”.

Filo conduttore del pellegrinaggio sarà il tema pastorale 2017 di Lourdes: “Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente”. Tra i momenti più significativi l’iniziale incontro di preghiera alla Grotta come atto di totale affidamento alla Vergine Maria, rinnovato da ciascuna sezione dell’Unitalsi in rappresentanza di tutta l’Italia, il percorso sacramentale per approfondire il dono dei sacramenti, il saluto conclusivo alla Grotta come preghiera di ringraziamento. Grazie alla collaborazione tra Unitalsi e Tv 2000, anche quest’anno si potranno seguire in diretta la processione eucaristica di domenica 24 settembre alle 17 e la processione aux flambeaux di giovedì 28 settembre alle 21.