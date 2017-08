Giornali Fisc: “L’Azione” (Vittorio Veneto), domenica 3 nel Parco Laghi Blu la “Giornata Camminamonti”

Si svolgerà domenica 3 settembre la 24ª edizione della “Giornata Camminamonti” promossa dal settimanale diocesana di Vittorio Veneto, “L’Azione”. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Val Lapisina Iniziative. Il ritrovo è fissato in Val Lapisina, nel territorio comunale di Vittorio Veneto, da dove, a partire dalle 8.30 prenderanno il via le escursioni nel Parco Laghi Blu, che si trova lungo la strada Alemagna, a ridosso del lago Morto. “In occasione della Giornata – si legge in una nota – vengono proposte due escursioni ad anello: la prima, più impegnativa, risale sul versante del Monte Visentin con un passaggio tra le rocce molto suggestivo; la seconda più semplice, prevede il piacevole giro del lago Morto”. In tarda mattinata, alla conclusione delle escursioni con l’arrivo di tutti i partecipanti alla “Giornata Camminamonti”, il direttore de “L’Azione”, don Alessio Magoga presiederà la celebrazione eucaristica all’aperto dal direttore don Alessio Magoga. “Seguirà il pranzo al sacco – concludono i promotori – accompagnato dalla gara di dolci casalinghi (alla quale può partecipare chiunque) e l’apprezzata condivisione con tutti i presenti”.