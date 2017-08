Germania: mons. Wiesemann (Consiglio Chiese cristiane), “la creazione non può restarci indifferente”

In occasione della terza Giornata mondiale di preghiera per la salvaguardia del creato, che si terrà il 1° settembre, il presidente della Consiglio delle Chiese cristiane di Germania (Ack), mons. Karl-Heinz Wiesemann, vescovo di Speyer, ha invitato i fedeli a santificare il giorno e a riflettere sull’importanza dell’appuntamento. In Germania è tradizionale da diversi anni una Giornata della Creazione, che viene celebrata proprio su iniziativa dell’Ack, e in molti luoghi i fedeli si riuniscono anche con iniziative ecumeniche. “In un mondo sempre più globalizzato, che è ossessionato da terrore e paura, a volte dimentichiamo l’aspetto di gratitudine a Dio per la bontà della creazione – ha scritto mons. Wiesemann – e per questa creazione, dobbiamo prendere una responsabilità intergenerazionale, in quanto chi oggi non pensa al domani, scaricherà i peccati sulle generazioni a venire”. Per il presule è importante “che i problemi non siano liquidati come questioni del passato ma invece siano tenuti nella più alta considerazione dell’attualità per formare una coscienza della creazione e della ecologia”. Per il vescovo di Speyer “la creazione non può e non deve restarci indifferente”, e in questo è di aiuto la volontà di Papa Francesco di rendere ecumenico il contesto della Giornata, oltre ad aver offerto con l’enciclica “Laudato sì” gli strumenti per approfondire l’azione e la riflessione delle comunità cristiana. La celebrazione ecumenica centrale, in Germania, si terrà a Lubecca.