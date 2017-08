Facoltà teologica Triveneto e Diritto canonico San Pio X: corso di studi “Il servizio della chiesa verso le ‘famiglie ferite’”

Facoltà teologica del Triveneto (Fttr) e Facoltà di diritto canonico San Pio X di Venezia propongono il corso di studi “Il servizio della chiesa verso le ‘famiglie ferite’”, che si svolgerà a Zelarino, al centro pastorale “Cardinale Urbani” il 14 e 21 ottobre, l’11 e 18 novembre 2017. Obiettivo, si legge in una nota, “offrire alle Chiese del Triveneto un luogo di formazione per gli operatori di pastorale familiare (laici, presbiteri, religiosi) chiamati ad accompagnare coppie e famiglie cristiane ‘ferite’, alla luce delle riflessioni di papa Francesco in ‘Amoris laetitia’”. Nello specifico, il corso intende formare competenze teologico-pastorali e giuridico canoniche per gli operatori di pastorale familiare coinvolti nell’accompagnamento di persone o coppie o famiglie che hanno vissuto la separazione e/o il divorzio anche con l’inizio di una nuova unione. Destinatari laici, consacrati, diaconi permanenti e quanti operano negli uffici diocesani di pastorale familiare e nelle associazioni o centri di ispirazione cristiana che stanno offrendo un servizio di accompagnamento ai separati, divorziati, divorziati risposati. Il percorso è coordinato da mons. Giuliano Brugnotto, preside della Facoltà di Diritto canonico San Pio X, e da mons. Roberto Tommasi, preside della Fttr. Le iscrizioni (entro il 30 settembre) vanno effettuate tramite la scheda online del sito http://fdc.marcianum.it/sotto la voce Convegni. Sul sito anche ulteriori informazioni.