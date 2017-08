Etiopia: in visita tre direttori di agenzie Onu (Fao, Ifad, Wfp) per grave siccità e crisi alimentare

I direttori delle tre agenzie del polo alimentare delle Nazioni Unite (Fao, Ifad, Wfp) visiteranno l’Etiopia per sottolineare la grave situazione della sicurezza alimentare e nutrizionale. I successivi shock climatici hanno provocato siccità ricorrenti che hanno causato un forte aumento della fame e una crescita degli indici di malnutrizione a livelli allarmanti. I direttori delle agenzie discuteranno su come rafforzare al meglio il loro sostegno al governo e ai suoi metodi d’intervento, perché l’Etiopia possa continuare a perseguire i propri obiettivi di sviluppo e nel contempo affrontare sfide umanitarie. José Graziano da Silva, direttore generale dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite (Fao), Gilbert F. Houngbo, presidente del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad), e David Beasley, direttore esecutivo del World food programme (Wfp), saranno in Etiopia dall’1 al 4 settembre. Secondo le agenzie Onu nel sud e sud-est dell’Etiopia, le aree maggiormente colpite, le piogge scarseggiano da tre anni. Più di 8,5 milioni di persone hanno bisogno di assistenza alimentare nella seconda metà del 2017. “La risposta del governo ha iniziato a stabilizzare la situazione – dicono -, tuttavia sono urgentemente necessari ulteriori sforzi e sostegno per evitare che la situazione continui a peggiorare”.