Diocesi: Milano ricorda gli arcivescovi Schuster e Martini

A 25 giorni giorni dalla scomparsa del cardinale Dionigi Tettamanzi, che fu alla guida della Diocesi ambrosiana dal 2002 al 2011 e sulla cui tomba ogni giorno in Duomo arriva un flusso ininterrotto di fedeli in preghiera, Milano ricorda due tra i vescovi più amati di cui cade l’anniversario della scomparsa. Oggi alle 17.30 sarà celebrata in Duomo la messa in memoria del beato cardinale Alfredo Ildefonso Schuster (arcivescovo di Milano dal 1929 al 1954) nell’anniversario della sua morte (30 agosto 1954). La liturgia sarà presieduta da monsignor Angelo Mascheroni, vescovo ausiliare emerito della Diocesi di Milano. La celebrazione sarà trasmessa su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) e su www.chiesadimilano.it. Domani, invece, per il quinto anniversario della morte del cardinale Carlo Maria Martini (morto il 31 agosto 2012 e arcivescovo di Milano dal 1979 al 2002), alle 17.30, in Duomo l’amministratore apostolico, cardinale Angelo Scola, presiederà la messa in suo ricordo. Anche questa celebrazione sarà trasmessa in diretta su Chiesa Tv, su Radio Mater e sul sito web della diocesi di Milano.