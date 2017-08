Corea del Nord: la condanna di Guterres (Onu), “rispettare gli obblighi internazionali e riaprire dialogo”

Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres condanna l’ultimo lancio di un missile balistico dalla Repubblica popolare democratica di Corea in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza. “Il lancio pregiudica la sicurezza regionale e la stabilità e gli sforzi per creare spazio per il dialogo”, afferma. Il Segretario generale invita il governo della Corea del Nord “a rispettare pienamente i suoi obblighi internazionali e adoperarsi per riaprire i canali di comunicazione”. Il Segretario generale rimane in stretto contatto con tutte le parti interessate.