Catechesi: dal 20 al 22 ottobre convegno a Roma su “persone con disabilità: un’attenzione necessaria nella vita quotidiana della Chiesa”

Sarà dedicato al tema “Catechesi e persone con disabilità: un’attenzione necessaria nella vita quotidiana della Chiesa” il convegno internazionale che si terrà a Roma, dal 20 al 22 ottobre, presso la Pontificia Università Urbaniana. L’iniziativa, organizzata dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione (Pcpne) in collaborazione con il settore per la Catechesi delle persone disabili dell’Ufficio catechistico nazionale della Cei, si terrà in occasione del 25° anniversario dalla promulgazione del Catechismo della Chiesa cattolica. In programma gli interventi di mons. Rino Fisichella, presidente del Pcpne, Stefano Toschi, dell’associazione “Beati noi” di Bologna, Pia Matthews, docente alla St. Mary University di Londra, Sheila Hollins, membro della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, Miguel Romero, docente alla Salve Regina University di Rhode Island (Usa), mons. Peter A. Comensoli, vescovo di Broken Bay (Australia), Isabel de la Taste, del Service national de la catéchèse et du catéchuménat e déléguée aux pédagogies de Catéchèse pour le handicap della Conferenza Episcopale francese, Mary O’Meara, direttore esecutivo del Department of special needs ministries dell’arcidiocesi di Washington, don Giuseppe Fabbrini e Fiorenza Pestelli, della parrocchia di S. Maria di Loreto, oltre a persone con disabilità dell’arcidiocesi di Pesaro. Alle 12 di sabato 21 i partecipanti al convengo saranno ricevuti in udienza da Papa Francesco.