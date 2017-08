Carlo Maria Martini: iniziative per ricordare l’arcivescovo di Milano. Messa in duomo, archivio digitale e pubblicazioni

1984: visita del cardinale Martini all'ospedale di Melzo (Archivio Fondazione Martini)

In occasione del quinto anniversario della scomparsa del cardinale Carlo Maria Martini (avvenuta il 31 agosto 2012), sono numerose le iniziative promosse dalla Fondazione intitolata al cardinale gesuita. Oltre alla messa di suffragio celebrata nel Duomo di Milano dal cardinale Angelo Scola (giovedì 31 agosto alle 17.30), che vedrà tra i concelebranti i gesuiti padre Carlo Casalone e padre Giacomo Costa, a partire da oggi sono disponibili nuovi contenuti sul sito della Fondazione. In particolare, nell’archivio digitale, sono state caricate oltre mille fotografie che hanno Martini come soggetto principale. Ma ci sono anche 635 i nuovi documenti appartenenti al fondo dell’Ufficio per le comunicazioni sociali della Curia arcivescovile, che adesso sarà possibile consultare online: si tratta di omelie, meditazioni, interventi e relazioni tenute dal Cardinale dal 1985 al 1992. Per quanto riguarda l’Archivio aperto, invece, ovvero la sezione del sito che raccoglie i documenti spontaneamente inviati dai partecipanti alla Call for documents, sono stati caricati nuovi testi, audio e foto donati da 41 nuovi partecipanti. Sul fronte editoriale, infine, si registrano due iniziative.

La prima è stata lanciata il 23 agosto dal Corriere della Sera, con l’uscita del dvd “Vedete, sono uno di voi”, che proseguirà dal 31 agosto con la collana “Carlo Maria Martini, il cardinale del dialogo”, composta da 13 uscite. La seconda, invece, riguarda il volume edito da Garzanti “Introduzione ai Vangeli sinottici”, riedizione di un saggio degli anni in cui il cardinale era docente al Pontificio Istituto Biblico di Roma.