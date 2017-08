Avvenire: la prima pagina di domani 31 agosto. Tensioni sociali a Roma, reportage da Ceuta, svolta sui furbetti del certificato medico

“Avvenire” dedica il suo titolo principale alle tensioni sociali a Roma, tra centri di accoglienza assediati, emergenza casa e risposte considerate insufficienti della pubblica amministrazione. A corredo, un reportage dell’inviata Lucia Capuzzi da Ceuta, enclave spagnola in Africa, approdo di crescenti sbarchi di migranti. L’editoriale, a firma di Francesco Ognibene, tratta dell’annunciata svolta sui cosiddetti furbetti del certificato medico: “La scelta resa nota dall’Inps di far nascere il Polo unico per le visite fiscali, centralizzando la gestione dei controlli medici sui dipendenti pubblici assenti dal lavoro per malattia, è una di quelle notizie che ci mettono davanti in un colpo solo lo stigma e la sua radice, più o meno motivata – scrive Ognibene -. Ed è proprio per la prossimità alla vita e ai diritti dei cittadini che la pubblica amministrazione deve precedere il Paese e non farsi trascinare, proporsi come modello di trasparenza e moralità e non giacimento inesauribile di un’aneddotica umiliante”. Al taglio, una fotocronaca per la felice conclusione della vicenda della bambina londinese affidata a una coppia islamica accusata di plagiarla. Il secondo titolo più importante per i fatti di politica economica: l’ottimismo dell’Agenzia Moody’s sul Pil italiano e le nuove norme in tema di controlli di malattia. Poi un titolo per la visita del presidente della Cei, cardinale Bassetti, nelle zone del Centro Italia colpite dal terremoto. Infine, richiami all’analisi di padre Francesco Occhetta verso le Settimane Sociale di Cagliari e agli articoli per i cinque anni dalla scomparsa del cardinale Martini.