Arquata del Tronto: card. Bassetti, “sono senza fiato”. “Il mio cuore unito a quello del vescovo”

Arquata del Tronto, 30 agosto: il card. Bassetti in visita nei luoghi del terremoto (Foto Siciliani-Gennari/SIR)

(dall’inviato ad Arquata del Tronto) “Sono senza fiato non saprei come raccontare ciò che ho visto oggi. Vi ringrazio per ciò che state facendo. È la sinergia della carità”. Così il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, in visita oggi e domani nei luoghi di Lazio e Marche colpiti dal terremoto dello scorso anno. Incontrando ad Arquata del Tronto le autorità locali e quanti sono impegnati nella ricostruzione, tra cui la Caritas, il cardinale ha invitato a “guardare le macerie con l’occhio della speranza. Arquata è bella: bisogna pensare un’urbanistica che si adatti al paesaggio, per ricostruire questi borghi. La ricostruzione deve suscitare attività che coinvolgano i giovani, deve suscitare un indotto di lavoro e di ripresa per i nostri giovani”. Una nota di speranza al cardinale è stata riferita da un abitante di Arquata: “Domenica 3 settembre, quattordici ragazzi riceveranno la cresima. Anche questo è un segno di rinascita. La celebrazione sarà a Pescara del Tronto”. La risposta del cardinale: “Prometto che, da lontano, il mio cuore sarà unito a quello del vescovo per il bene di questi ragazzi”.