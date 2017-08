Amatrice: card. Bassetti, gli incendi dopo il sisma sono “una cattiveria umana”

Amatrice, 30 agosto: il card. Bassetti, accompagnato da mons. Domenico Pompili, in visita nei luoghi del terremoto (Foto Siciliani-Gennari/SIR)

(dall’inviato ad Amatrice) “Quello che mi tormenta è la cattiveria umana che provoca incendi dolosi. C’è cattiveria dopo il sisma, vuoi anche incendiare?”. Lo ha affermato oggi il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, nel corso della visita ai luoghi di Lazio e Marche colpiti dal terremoto dello scorso anno. Il presidente della Cei questa mattina ha avuto diversi incontri ad Amatrice e Accumuli mentre nel pomeriggio sarà a Pescara del Tronto e Arquata del Tronto. L’arcivescovo, tra l’altro, si è soffermato su uno dei problemi del momento: gli incendi che colpiscono il territorio già sofferente dopo il sisma. Sono “una cattiveria”, ha detto: “Dio ci insegni a tradurre la cattiveria in amore”. “Esiste una realtà che avvolge e che ho sperimentato in Umbria”, ha proseguito Bassetti, confermando che “la Chiesa è vicina”. Il presidente della Cei ha ricordato che “sono venuto anche per dire grazie al volontariato di tutti i tipi”. “Come Chiesa abbiamo fatto ma – ha assicurato – continueremo a fare”.