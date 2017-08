Venezuela: mons. Moronta (Trujillo), “possono ingannarci ma non rubarci la speranza”

“È il tempo, per tutti i cattolici, per dimostrare che in Venezuela, anche se ci hanno ingannato e tolto l’essenziale, non tutto è perso, perché la nostra speranza non vacilla”: lo ha affermato mons. Mario Moronta, vescovo di Trujillo, in Venezuela, durante la celebrazione della festa patronale in onore della Vergine degli Angeli. Maria, ha detto il vescovo, “è il simbolo della Chiesa che riceve il dolore di tanti uomini e donne che soffrono” per la violenza, la fame, la mancanza di farmaci e servizi di base. Mons. Moronta ha esortato i fedeli a non perdere mai la speranza: “Possono burlarsi di noi ma non possono rubarci la speranza e la fede nel Dio della vita”.