Siccità: Coldiretti, domani al via la vendemmia in Italia con un anticipo medio di 10 giorni rispetto allo scorso anno

Al via la vendemmia in Italia, con un anticipo medio di circa dieci giorni nelle operazioni di raccolta rispetto allo scorso anno per effetto del grande caldo e della siccità. Lo afferma la Coldiretti nel sottolineare che quest’anno, infatti, l’appuntamento è per domani venerdì 4 agosto dalle ore 9 fino alle 12, nell’azienda agricola Faccoli in via Cava a Coccaglio, nella provincia di Brescia in Franciacorta che, come tradizione, inaugura l’inizio della raccolta lungo la Penisola con la vendemmia delle uve Chardonnay per la produzione di spumanti, le prime ad essere raccolte. Nell’occasione verrà divulgata una analisi della Coldiretti sugli effetti del clima impazzito con le prime stime sull’andamento nazionale della produzione, sull’export e sull’impatto occupazionale ed economico del vino Made in Italy nel 2017.