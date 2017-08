Salute: Regione Lazio, parere favorevole per riconoscimento del Policlinico Gemelli come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico

Parere favorevole all’avvio delle procedure per riconoscere il Policlinico Gemelli come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico relativamente a medicina personalizzata e biotecnologie innovative. Lo ha dato la Regione Lazio, con la firma di un decreto da parte del presidente Nicola Zingaretti. Il decreto, si legge in una nota della Regione Lazio, come previsto dalla procedure esprime “parere di coerenza con la propria programmazione sanitaria, ai sensi del d.lgs. 288/2003, in ordine al riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli, relativamente alla sede operativa di Roma, Largo Agostino Gemelli 8, per lo svolgimento delle attività scientifiche e assistenziali per le discipline di ‘Medicina personalizzata e biotecnologie innovative”. La decisione regionale è stata assunta dopo aver verificato “la compatibilità del riconoscimento del carattere scientifico con il rispetto dello standard del numero dei posti letto per abitante nella regione, nonché il numero dei posti letto e delle strutture ambulatoriali e diagnostiche soggette al riconoscimento del carattere scientifico e la coerenza con gli impegni di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale assunti con il Piano di rientro dai deficit strutturali, da sottoporre all’approvazione del Ministero della Salute e del Dicastero dell’Economia e delle Finanze”.

“Il parere per il riconoscimento come Ircss è un’ottima notizia – ha commentato Nicola Zingaretti – un motivo di orgoglio non soltanto per il Policlinico Gemelli ma anche per tutta la sanità del Lazio. L’auspicio è che l’iter possa concludersi in tempi rapidi per una struttura d’eccellenza della nostra regione”.