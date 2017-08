Riforma Terzo settore: la soddisfazione del Forum per la pubblicazione dei decreti legislativi

“Siamo soddisfatti di questo primo traguardo, frutto anche dell’accordo del 27 aprile scorso tra il Forum e il Governo e del positivo dialogo con le Camere, che hanno tenuto conto di gran parte delle nostre proposte e osservazioni”. Così la portavoce del Forum del Terzo settore, Claudia Fiaschi, commenta la notizia della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei decreti legislativi relativi al Codice del Terzo settore, impresa sociale e 5 per mille. “I prossimi mesi – osserva la portavoce del Forum – saranno molto importanti per il completamento dell’impianto della riforma: entro un anno dovranno essere adottati più di 30 ulteriori provvedimenti, di cui alcuni assolutamente urgenti per l’attivazione della fase di sperimentazione delle nuove norme. Prosegue in questa direzione la collaborazione con il Governo attraverso le modalità di lavoro sancite dall’accordo dell’aprile scorso”.

“Riteniamo importante – sottolinea ancora Fiaschi – accompagnare in modo adeguato gli enti nella fase attuativa della riforma anche in previsione dell’adozione, entro un anno, di ulteriori decreti correttivi. Permangono infatti preoccupazioni legate a incertezze interpretative di alcune norme, come pure temiamo l’impatto che la nuova disciplina fiscale avrà, soprattutto sulle piccole realtà, in termini di appesantimento burocratico e aumento del carico tributario”. “In vista di questa nuova fase – conclude la portavoce del Forum – abbiamo proposto al Governo la costituzione di un tavolo di lavoro con tutti i ministeri impegnati nell’attuazione della riforma, per gestire insieme un desk interistituzionale che raccolga e analizzi le problematiche segnalate dagli enti e dai Centri di servizio per il volontariato e costruisca risposte normative o interpretative efficaci”.