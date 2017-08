Raidue: “Sulla via di Damasco”, sabato 5 agosto puntata sul “Cammino di fede e memoria” della Romea Vicetia

Sarà dedicata alla Romea Vicetia, uno degli itinerari della più conosciuta Romea Strata, che unisce Rovereto a Montagnana nel cuore dell’Italia Nord Orientale, la puntata di “Sulla via di Damasco”, in onda sabato 5 agosto, alle 9.25 su Rai Due. Il programma, firmato da mons. Giovanni D’Ercole e Vito Sidoti, “ripercorrerà – si legge in una nota – un antico ‘cammino di fede e memoria’ che ha segnato la nascita dell’Europa, arteria di collegamento dell’oltralpe con Roma, polmone spirituale di fede, luce e speranza, per i suoi panorami mozzafiato, i silenzi ed il verde lussureggiante”. Le telecamere accompagneranno un gruppo di pellegrini nella prima tappa da Rovereto (Tn) a Schio (Vi), con breve sosta all’eremo di san Colombano, in località Trambileno (Tn), completamente incastonato nella roccia, sospeso tra terra e cielo, per secoli luogo di riposo spirituale per pellegrini e viandanti. “Seconda tappa – prosegue la nota – il sentiero che va da Schio a Vicenza, con il commento di padre Ermes Ronchi dal Convento dell’Ordine dei Servi di Maria, luogo di intensa spiritualità la cui vocazione è estendere la fraternità oltre le mura conventuali, allargando le braccia ed il cuore a quanti sono in cammino verso la verità”. Il viaggio si concluderà a Montagnana (Pd) con le testimonianze dei protagonisti di “questa avventura a piedi carica di storia e di significato religioso”.