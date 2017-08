Pellegrinaggi: Unitalsi, da domani in 350 a Loreto provenienti da Jesi, Senigallia, Ancona, Macerata e Fabriano

Sono 350 tra volontari e pellegrini i partecipanti al pellegrinaggio a Loreto delle sottosezioni Unitalsi di Jesi, Senigallia, Ancona, Macerata e Fabriano che prenderà il via domani, venerdì 4 agosto, per concludersi lunedì 7 agosto. “Alle sottosezioni di Jesi e di Senigallia che dal 1970 condividono le giornate attorno al santuario mariano – si legge in una nota – si uniscono quest’anno le sottosezioni di Ancona-Osimo, Macerata e Fabriano, che dal 1970 al 2002 partecipavano alle giornate con Jesi e Senigallia”. Il tema scelto per il pellegrinaggio di quest’anno è il cantico del Magnificat riportato dall’evangelista Luca nel racconto dell’incontro tra Maria ed Elisabetta. “Considerando la Vergine Santa come un tabernacolo che porta nel grembo Gesù dalla cugina Elisabetta – spiega don Carmine Arice, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei – potremmo paragonare l’Unitalsi a un tabernacolo che ha in sé un’altra presenza del Signore: i malati, le persone disabili, i poveri e i sofferenti, memori del Vangelo”. Dopo l’arrivo previsto in mattinata, nel pomeriggio, alle 15, nella basilica inferiore i partecipanti verranno salutati dagli assistenti spirituali e dai presidenti delle sottosezioni. Seguirà la liturgia penitenziale guidata dal vescovo di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia, mons. Nazzareno Marconi, con le confessioni individuali. Nel pomeriggio di sabato sarà invece il vescovo di Senigallia, mons. Franco Manenti, a presiedere la messa in piazza con benedizione eucaristica. Domenica 6, la messa del pellegrinaggio sarà celebrata dal vescovo di Jesi, mons. Gerardo Rocconi, alle 10 nella basilica inferiore, mentre alle 17.45 processione e benedizione in piazza saranno presiedute dl vescovo emerito di Fabriano-Matelica, mons. Giancarlo Vecerrica. In programma anche altri momenti di devozione, preghiera e spettacolo.