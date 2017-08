Papa Francesco: tutte le religioni devono “pregare e lavorare insieme per la pace” in un mondo lacerato da “guerra e terrorismo”

Tutte le religioni devono “pregare e lavorare insieme per la pace”, cercando di ricostruire “l’armonia nelle molte parti del mondo lacerate dalla guerra” e dal “terrorismo”. È un vero e proprio appello a promuovere, a tutto campo, “relazioni giuste” e anche “solidarietà fraterna” quello che Papa Francesco ha lanciato nella lettera al venerabile Koei Morikawa, sommo sacerdote della denominazione buddista tendai, in occasione del 30° incontro di preghiera per la pace apertosi oggi, giovedì 3 agosto sul monte Hiei, a Kyoto in Giappone. Come inviato personale del Papa, è stato il card. John Tong Hon, vescovo emerito di Hong Kong, a consegnate e a leggere la lettera. Nella lettera al leader buddista, come ricorda l’Osservatore Romano di oggi, il Pontefice ha assicurato anzitutto la propria “vicinanza spirituale” e si è unito “a tutti nel pregare per un rinnovato fiorire della concordia e dell’armonia nelle molte parti del globo lacerate dalla guerra”.

“Questo summit religioso annuale — ha riconosciuto Francesco — contribuisce in modo significativo alla costruzione di quello spirito di dialogo e di amicizia che consente ai seguaci delle religioni del mondo di lavorare insieme nel dischiudere nuovi cammini per la pace nella nostra famiglia umana”. E proprio la preghiera, ha affermato nella lettera, “ispira e sostiene il nostro impegno per la pace, poiché aiuta a rendere più profondo il nostro rispetto reciproco come persone, rafforza i vincoli di amore tra di noi e sprona a compiere sforzi decisi per promuovere relazioni giuste e solidarietà fraterna”. “Nel mondo attuale, segnato dalla violenza, dal terrorismo e da crescenti minacce alla terra, nostra casa comune, questa testimonianza di preghiera e di sollecitudine condivisa – ha aggiunto il Santo Padre – trasmette un messaggio fondamentale agli uomini e alle donne di buona volontà “. Difatti come uomini di fede, ha evidenziato, “crediamo che la pace duratura sia davvero possibile, poiché sappiamo che niente è impossibile se ci rivolgiamo a Dio nella preghiera”. La storica Giornata mondiale di preghiera per la pace, che ha avuto luogo ad Assisi il 27 ottobre 1986, è stata la fonte di ispirazione per un gruppo di buddisti giapponesi di rilanciare l’idea di un incontro di preghiera interreligioso nella loro terra.