Papa a Bologna: mons. Zuppi (arcivescovo), “un momento privilegiato e una grazia”

“La visita di Papa Francesco, il 1° ottobre prossimo, è un momento privilegiato e una grazia che conferma il cammino della nostra Chiesa e ci indica le tappe future. Il successore dell’apostolo Pietro, che presiede nella carità, ci aiuterà a rispondere con nuovo entusiasmo alla nostra vocazione personale, comunitaria, di popolo”. È quanto scrive l’arcivescovo di Bologna, mons. Matteo Maria Zuppi, nella pubblicazione in cui viene presentato il calendario delle celebrazioni conclusive del X Congresso eucaristico diocesano. Nell’arcidiocesi di Bologna la festa della Parola di Dio, voluta da Papa Francesco, sarà celebrata proprio domenica 1° ottobre. “Il suo auspicio – prosegue Zuppi – è che i credenti siano strumenti vivi per donare il pane della Parola a tutti”. “Per questo, oltre ad alcuni segni particolari durante la Santa Messa con il Papa, al termine verrà distribuito a tutti copia del Vangelo, perché sia lampada per i nostri passi e diventi pane che offriamo anzitutto con la nostra vita ai tanti che hanno fame di parole di amore”.