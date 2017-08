Pace: dal 6 al 9 agosto biciclettata da Padova ad Aviano nell’anniversario delle bombe su Hiroshima e Nagasaki

Si svolgerà anche quest’anno, dal 6 al 9 agosto, l’iniziativa “Pace in bici” promossa da Beati i costruttori di pace insieme con il Centro di Ateneo per i diritti umani dell’Università di Padova e con il patrocinio del Comune di Padova. La biciclettata si terrà in concomitanza con la 72ª commemorazione dello sgancio della bomba atomica sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki, avvenuto rispettivamente il 6 e il 9 agosto del 1945. “Ci sono motivi importanti – si legge in una nota – per ricollegare tanti soggetti della società in particolare i Sindaci per la pace per un’attività di pressione sul Governo italiano per l’adesione al Trattato sul divieto delle armi nucleari adottato dall’Onu lo scorso 7 luglio”. “Pace in bici” prenderà il via alle 8.15 del 6 agosto davanti al Municipio di Padova. Dalle 9 alle 11, presso Palazzo Moroni, verrà ricordato Antonio Papisca, docente emerito di Relazioni internazionali all’Università di Padova e tra i principali difensori dei diritti umani, scomparso nel mese di maggio. Verrà anche presentato il Trattato sul divieto delle armi nucleari. La mattinata si concluderà con la celebrazione eucaristica, presso la parrocchia della Madonna Incoronata. Alle 15 la partenza per Noale, dove la comitiva sarà accolta alle 17 in piazza Castello. Seguirà la partecipazione alle attività promosse dal Tavolo intercomunale per la pace presso la Rocca dei Tempesta. Per la giornata di lunedì sono in programma gli incontri con i sindaci di Vedelago e Istrana, poi alle 16 la partenza per Morgano e in serata l’incontro ospitato da don Mario Vanin. Alle 8.30 di martedì la partenza per Gaiarine dove don Pietro Silvestrini accoglierà la carovana dei ciclisti. Nel pomeriggio di nuovo in sella verso Vallenoncello, dove i partecipanti saranno ospitati da don Giacomo Tolot, Lucina Pase e il gruppo organizzativo di “Pace in bici” del pordenonese. Per mercoledì 9 agosto è previsto l’arrivo ad Aviano prima delle 10. Qui, davanti alla Base Usaf (United States Air Force), si terrà la memoria del bombardamento di Nagasaki.