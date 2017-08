Notizie Sir del giorno: Papa a Bologna, pescherecci assaltati, famiglie ebraiche in fuga dal Venezuela, mensa nella cattedrale i Santiago del Cile

La basilica di San Petronio a Bologna

Papa a Bologna: mons. Zuppi (arcivescovo), “un momento privilegiato e una grazia”

“La visita di Papa Francesco, il 1° ottobre prossimo, è un momento privilegiato e una grazia che conferma il cammino della nostra Chiesa e ci indica le tappe future. Il successore dell’apostolo Pietro, che presiede nella carità, ci aiuterà a rispondere con nuovo entusiasmo alla nostra vocazione personale, comunitaria, di popolo”. È quanto scrive l’arcivescovo di Bologna, mons. Matteo Maria Zuppi, nella pubblicazione in cui viene presentato il calendario delle celebrazioni conclusive del X Congresso eucaristico diocesano. (clicca qui)

Pescherecci assaltati: mons. Mogavero (Mazara del Vallo), “il Mediterraneo non è più un mare sicuro”

“Episodi come quello successo ai due pescherecci di Mazara del Vallo ci danno oramai contezza che il Mediterraneo non è più un mare sicuro, sia per chi ci lavora che per chi cerca un approdo sicuro. Non vorrei che ora la vera emergenza diventasse questa”. Così il vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Domenico Mogavero, commenta al Sir l’attacco che ieri sera due pescherecci di Mazara del Vallo, “Aliseo” e “Anna Madre”, hanno subito al largo di Zarsis, al confine tra la Libia e la Tunisia, in acque internazionali, da miliziani tunisini. (clicca qui)

Venezuela: Moked, famiglie ebraiche in fuga. Accolte in Israele perché la “situazione è catastrofica”

Sono diverse le famiglie ebraiche che nelle ultime ore hanno lasciato il Venezuela per emigrare in Israele. A darne notizia è il portale dell’ebraismo in Italia, Moked, che parla di “un dato significativo, che desta preoccupazione” e “dà il polso di quanto sia grave il livello di precarietà democratica che investe il Paese sudamericano e quanto destabilizzante sia nel complesso la sua situazione politica, sociale ed economica”. (clicca qui)

Migranti: progetto della Caritas diocesana Città di Castello per 17 giovani dell’Africa sub sahariana

La Caritas diocesana di Città di Castello, “sposando” le motivazioni della campagna Cei “Liberi di partire, liberi di restare”, attualmente accoglie 17 giovani profughi dell’Africa sub sahariana e sta offrendo loro un percorso formativo sperimentale con lo scopo di formare e insegnare un mestiere, a coloro che sono in attesa dei documenti. (clicca qui)

Cile: la cattedrale di Santiago diventa una mensa solidale

All’inizio del “mese della solidarietà”, la cattedrale di Santiago del Cile si è trasformata per una sera in una grande mensa solidale, che ha accolto 350 persone tra anziani, volontari, senza dimora. È stato un momento di incontro, accoglienza e gratitudine. “L’amore fa miracoli. Moltiplichiamo i miracoli di Gesù con gesti di bontà”, ha detto l’arcivescovo di Santiago, il card. Ricardo Ezzati. (clicca qui)

Settimana sociale: p. Occhetta (“La Civiltà Cattolica”), “il lavoro dev’essere ripensato insieme alla formazione e alla famiglia”

“Il lavoro deve essere ripensato insieme alla formazione e alla famiglia”. È quanto scrive padre Francesco Occhetta in un focus dedicato alla 48ª Settimana sociale dei cattolici italiani pubblicato sull’ultimo numero de “La Civiltà Cattolica”. Per Occhetta, “se non si potenzia il rapporto scuola-lavoro, il divario tra la domanda di competenze delle imprese e quelle acquisite dai ragazzi che terminano la scuola è destinato ad aumentare”. (clicca qui)

Cinema: anteprima del fantasy-horror “La torre nera”. La scheda della Cnvf

La Commissione nazionale valutazione film della Cei (Cnvf) e il Sir hanno visto in anteprima la fiaba dark “La torre nera” (“The Dark Tower”) – nelle sale italiane dal 10 agosto –, film hollywoodiano diretto dal regista danese Nikolaj Arcel (“Royal Affair”, 2012) e interpretato da Matthew McConaughey, Idris Elba e il giovane Tom Taylor. L’opera prende le mosse dalla saga letteraria per ragazzi in otto volumi firmata da Stephen King. (clicca qui)