Formazione professionale: Ciofs-Fp, dal 13 al 15 settembre in Puglia il Seminario Europa. Ci sarà anche la ministra Fedeli

Interverrà anche la ministra dell’Istruzione, dell’università e della ricerca Valeria Fedeli alla 29ª edizione del Seminario Europa in programma il 13 e 14 settembre a Bisceglie (Bt), presso il Nicotel Bisceglie, e il 15 settembre a Bari, negli spazi della Fiera del Levante – Padiglione Regione Puglia. L’iniziativa itinerante è ideata da Ciofs-Fp (Centro italiano opere femminili salesiane – Formazione professionale) e realizzata in collaborazione organizzativa con Forma (Associazione enti nazionali di formazione professionale) e Confap (Confederazione nazionale formazione aggiornamento professionale). “Preparare al lavoro attraverso il lavoro è da sempre uno dei cardini della formazione professionale – si legge in una nota – un sistema che, come dimostrano i numeri, favorisce in modo rilevante l’occupazione giovanile: non è quindi un caso che la sperimentazione del cosiddetto ‘Sistema duale’, avviata e finanziata nell’ultimo anno dal Ministero del lavoro, sia guardata con grande interesse da formatori e imprese”. Su questa esperienza si concentrerà il Seminario Europa, che sarà – prosegue la nota – “un momento di confronto tra istituzioni, imprese e enti di formazione sulle tematiche di formazione professionale, lavoro e occupazione giovanile”. All’evento parteciperanno i Ministeri dell’istruzione e del lavoro, Anpal, Inapp, Invalsi, Censis, Confindustria, Confartigianato e diverse Regioni.