Editoria: sul “Messaggero dei Ragazzi” di agosto i racconti di Morosinotto e Masini e ultima puntata del fumetto “Il saio del Santo”

Ci sono anche i racconti di Davide Morosinotto e Beatrice Masini, prestigiosi autori per ragazzi, sull’ultimo numero del “Messaggero dei Ragazzi”, affettuosamente denominato “MeRa” dai suoi giovani lettori. Morosinotto, che come scrittore di libri per ragazzi ha pubblicato più di trenta romanzi, firma sul “MeRa” il racconto “4 magnifici pirati”, con le illustrazioni di Giuliano Dinon. Masini invece racconta una storia molto estiva, “La ragazza che non sa le canzoni”, con le illustrazioni di Valentina Salmaso. Nella rubrica “Incredibile” intitolata questo mese “Tra il bene e il male c’è di mezzo… l’uomo!” fra Simplicio – si legge in una nota – “spiega come ognuno di noi è solo davanti alla scelta tra il bene e il male”. Quella sottile linea “dove ognuno è solo davanti a se stesso a alla sua coscienza, o come altro si voglia definire quella misteriosa ‘vocina’ interiore”. “E dove ognuno – prosegue – può sempre scegliere e dire il proprio no, come hanno fatto alcune grandi persone, forse e purtroppo, ancora poco conosciute, come Franz Jägerstätter, Josef Mayr-Nusser e Leonardo Dallasega”. Il dossier di questo mese, a firma di Maurizio Malè, è dedicato agli insetti. Un viaggio, anche fotografico, nel mondo degli insetti, da quelli ultra specializzati a quelli velenosi e pericolosi, fino a quelli a rischio estinzione. “Una loro scomparsa provocherebbe gravi conseguenze per tutti gli ecosistemi e per l’agricoltura”. Su “MeRa” anche l’intervista all’entomologo Enzo Moretto, direttore del museo Esapolis. Tra i fumetti, da segnalare l’ultima puntata de “Il saio del Santo” su san Francesco di Maurilio Tavormina, vincitore nel 2016 del “Premio Fede a Strisce” al Cartoon Club di Rimini.