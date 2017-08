Diocesi: Udine, mons. Guido Genero nuovo direttore de “La Vita Cattolica” e di “Radio Spazio 103”

È mons. Guido Genero, vicario generale dell’arcidiocesi di Udine, il nuovo direttore responsabile del settimanale diocesano “La Vita Cattolica” e dell’emittente “Radio Spazio 103”. Nell’incarico, subentra rispettivamente a Roberto Pensa e a Marco Tempo. In una nota diffusa dall’arcidiocesi di Udine, si rileva che “i media cattolici sono ovunque in una fase di necessaria riperimetrazione. Stanno arrivando al pettine, infatti, gli esiti della decennale crisi economica, della vorticosa irruzione dei social, del mutato rapporto di fidelizzazione con il proprio bacino di riferimento. Anche nell’arcidiocesi di Udine si impongono scelte non più procrastinabili al fine di mettere in sicurezza, sulla base dei nuovi dispositivi di legge, un patrimonio di esperienze che sarebbe esecrabile lasciar evaporare”. Per questo “l’autorità diocesana ha con ciò deciso di ricondurre sotto un unico soggetto giuridico sia il settimanale ‘La Vita Cattolica’ sia l’emittente ‘Radio Spazio 103’ sia le testate web con i relativi comparti di raccolta pubblicitaria e di affidare tali strumenti ad uno stesso direttore responsabile”. La scelta di mons. Guido Genero, sta “a significare la delicatezza del momento e l’importanza del processo avviato, che richiede l’apporto sinergico di quanti professionalmente opereranno nell’unica redazione”. Mons. Andrea Bruno Mazzocato – conclude la nota – “confida nella pronta e generosa dedizione di coloro che sono toccati da queste scelte, mentre a tutti chiede di accompagnare con accresciuta simpatia il rilancio dei media diocesani, per il bene della comunità friulana”.