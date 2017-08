Diocesi: Trento, l’Istituto sostentamento clero rinnova affitto terreni a Sarche

L’Istituto diocesano sostentamento clero di Trento ha rinnovato per altri vent’anni l’affitto di 37 ettari di terreno agricolo alla società Toblino srl di Sarche di Madruzzo. Il terreno di proprietà di Idcs, coltivato a vigneto, si trova nella zona di Sarche, nota anche come “ex Mensa arcivescovile”. Il contratto, con scadenza 10 novembre 2036, segue quello sottoscritto all’inizio del 1999 fra gli stessi soggetti e per gli stessi terreni. La firma è avvenuta questa mattina a Trento, presso gli uffici di Confagricoltura di via Guardini, per mano di don Duccio Zeni, presidente dell’Idsc, e di Silvano Graziadei, presidente di Toblino srl. La Toblino srl, soggetta alla direzione e al coordinamento di Cantina Toblino sca, nel 2012 ha intrapreso, sotto la guida del perito agrario Nicola Caveden, la strada del biologico, con una graduale conversione che ha portato nel 2015 alla certificazione biologica delle uve prodotte. I vigneto di Sarche, oltre fornire le uve destinate alla produzione della linea “bio” di Cantina Toblino, svolge anche funzione di laboratorio sperimentale in favore dei soci, sia per quanto riguarda le più innovative tecniche agronomiche di lavorazione sia, più in generale, per la promozione della gestione biologica dei vigneti.