Diocesi: Siracusa, torna la XIII edizione di “Strepitus Silentii… le notti delle catacombe”

Nel mese di agosto e all’inizio di settembre, torna per il tredicesimo anno “Strepitus Silentii… le notti delle catacombe”, l’iniziativa di visite notturne teatralizzate alla catacomba di San Giovanni organizzate da Kairòs turismo, cultura, eventi e promosse in collaborazione con la Direzione delle catacombe e l’Ufficio per la pastorale del turismo dell’arcidiocesi di Siracusa, la Pontificia commissione di archeologia sacra e l’Istituto superiore di scienze religiose San Metodio. “Un’iniziativa culturale nata con l’intento di far vivere il sito della catacomba di San Giovanni in una prospettiva diversa da quella ordinaria – si legge in una nota -, col prezioso obiettivo di amplificarne il suo naturale silenzio. Tutto ciò fa delle catacombe un’esperienza prima di tutto religiosa, che apre una via privilegiata alla comprensione dell’arte, della cultura, della spiritualità”. Voci recitanti sono Lorenzo Maria Faletti, Marinella Scognamiglio, Doriana La Fauci e Caterina Pugliese, accompagnati al flauto da Romualdo Trionfante dei Cantunovu ed all’oboe da Luciano Maria Moricca.

Il ricavato dei biglietti venduti sarà devoluto come sempre per finalità caritative. Quest’anno si è scelto di sostenere il progetto “La Scuola dei Mestieri”, promosso dalla parrocchia Sant’Antonio di Francofonte, che negli ultimi anni si è dedicata ad un’attenta lettura della realtà circostante rilevando come la dimensione lavorativa sia uno degli ambiti più difficili e problematici e facendosi quindi promotrice di un percorso di formazione al lavoro dei giovani.