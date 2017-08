Diocesi: mons. Soricelli (Amalfi-Cava de’ Tirreni), ringraziamento a carabinieri per aver individuato ladri di oggetti sacri

Un ringraziamento ai carabinieri per l’individuazione della banda dei ladri di oggi sacri in Costiera amalfitana. Lo rivolge l’arcivescovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni, mons. Orazio Soricelli. “I furti di oggetti sacri, sottratti a numerose comunità ecclesiali della Costa di Amalfi negli ultimi cinque anni, hanno causato grande dolore e sconcerto tra i fedeli. Una parte della tradizione religiosa e artistica di queste comunità, conservata con amore e devozione, è stata quasi cancellata. La recente individuazione della banda dei ladri di tali oggetti sacri da parte della compagnia dei carabinieri di Amalfi, diretti dal capitano Roberto Martina, ha riempito di gioia i cuori di molti fedeli, che sperano di ritrovare con il tempo le venerate statue e gli oggetti di culto”, si legge in un comunicato diffuso dall’arcidiocesi di Amalfi-Cava de’ Tirreni. Mons. Orazio Soricelli, a nome dell’arcidiocesi, esprime, perciò, “il suo ringraziamento al capitano e alla compagnia per l’attenzione e l’impegno dimostrati nel corso delle delicate indagini, svolte con grande professionalità”.