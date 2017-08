Diocesi: Foligno, morto a 100 anni il vescovo emerito Giovanni Benedetti

Mons. Giovanni Benedetti

È morto questa mattina, nella Casa del clero di Foligno, monsignor Giovanni Benedetti, vescovo emerito di Foligno. Ne dà notizia in una nota la diocesi umbra che Benedetti ha guidato dal 1976 al 1992. Nato a Spello nel 1917, mons. Benedetti era sacerdote dal 1940. Venne nominato vescovo nel dicembre 1974 e ricevette l’ordinazione episcopale il 23 gennaio 1975 per l’imposizione delle mani del cardinale Sebastiano Baggio. Dopo essere stato vescovo ausiliare di Perugia, nel marzo 1976 venne trasferito a Foligno, dove celebrò il sinodo diocesano, avvalendosi come segretario generale del futuro cardinale Giuseppe Betori. Le esequie saranno presiedute dal vescovo di Foligno, mons. Gualtiero Sigismondi, sabato 5 agosto alle 10.30 nella pro-cattedrale di sant’Agostino – santuario della Madonna del Pianto. La camera ardente, nella chiesa del Ss. Salvatore, aprirà oggi, giovedì 3 agosto, alle 16.