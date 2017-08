Diaconi: Petrolino (presidente Comunità), “nostro servizio prezioso per ammalati e migranti”

Enzo Petrolino

“Il servizio dei diaconi oggi è prezioso in particolare per gli ammalati e per i migranti”. Lo ha detto Enzo Petrolino, presidente della Comunità del diaconato in Italia, questa mattina durante il convegno nazionale dei diaconi, in corso ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo. Nel suo intervento ha ricostruito come i vescovi nei secoli hanno affidato proprio ai diaconi la cura dei più fragili. “Oggi oltre a questo servizio, il nostro impegno deve essere rivolto all’accoglienza di chi arriva nel nostro Paese”, ha aggiunto. Petrolino ha anche parlato dell’importanza dei momenti di raduno. “I convegni che realizziamo ogni due anni sono un’occasione importante di incontro per verificare l’esperienza che portiamo avanti nelle nostre Chiese locali. È un confronto, da una parte, e, da un’altra, un momento di crescita che ci consente di capire meglio il nostro ruolo nelle comunità”. Numerose anche le mogli dei diaconi che partecipano al convegno. “La loro presenza è per noi un supporto importante e un aiuto nel nostro ministero”.